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Федоров: у профтехучилищах запровадять нову навчальну програму “Оператор цивільних дронів”

Цього року в 7 профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

Федоров: у профтехучилищах запровадять нову навчальну програму “Оператор цивільних дронів”
Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у профтехах запровадять нову навчальну програму – “Оператор цивільних дронів”.

Цього року в 7 профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів. 

Федоров зазначив, що завдяки підтримці Євросоюзу закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах – ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії. 

“Вміти керувати цивільним дроном – надважливо для України сьогодні. Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни”, – повідомив Федоров. 

Нещодавно Мінстратегпром повідомив, що українські виробники за два місяці цього року виготовили 200 тисяч FPV-дронів.

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