Мінстратегпром: 200 тисяч FPV-дронів виготовили українські виробники за два місяці цього року

Наразі у розробці перебувають FPV-дрони типу "крило", а також легкі розвідувальні, які можна назвати аналогом Mavic.

За перші два місяці цього року - січень і лютий - українські виробники виготовили близько 200 тисяч FPV-дронів.

Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, передає Forbes Ukraine.

Гвоздяр зауважила, що Президент Володимир Зеленський "говорив про 1 млн дронів – наші потужності вже дозволяють виготовити стільки, і навіть більше".

Заступниця глави Мінстартегпрому запевнила, що у 2024-му спроможності виробництв досягнуть рівня двох мільйонів дронів різних типів, зокрема, FPV.

Гвоздяр додала, що наразі у розробці перебувають FPV-дрони типу "крило", а також легкі розвідувальні, які можна назвати аналогом Mavic.