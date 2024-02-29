Росіяни глушать зв’язок на окупованих територіях України

Окупанти глушать зв'язок, щоб українці на ТОТ не передавали інформацію ЗСУ про переміщення росіян.

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.

На тимчасово окупованих територіях росіяни глушать інтернет та телефонний зв’язок у населених пунктах, щоб українці не змогли передавати інформацію Силам оборони.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Попри заяви російської пропаганди, насправді окупантам відомі реалії, що вони лише загарбники й не користуються підтримкою місцевих. Відтак ворог глушить зв’язок, аби українці не передавали інформацію Силам Оборони про переміщення росіян", — пишуть у підпіллі.

Так, аби приховати свої дії, росіяни заглушили зв'язок в Енергодарі.

"Проте це не приносить результатів, адже повністю позбавити зв’язку у ворога не вийде, а українців на ТОТ більшість й вони постійно передають інформацію щодо реального стану речей на своїй рідній землі", — зазначають у ЦНС.

Раніше повідомлялося, що понад 10 жителів окупованого російською армією Енергодару досі перебувають у російських катівнях.