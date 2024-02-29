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Росіяни глушать зв’язок на окупованих територіях України

Окупанти глушать зв'язок, щоб українці на ТОТ не передавали інформацію ЗСУ про переміщення росіян.

Росіяни глушать зв’язок на окупованих територіях України
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих територіях росіяни глушать інтернет та телефонний зв’язок у населених пунктах, щоб українці не змогли передавати інформацію Силам оборони.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Попри заяви російської пропаганди, насправді окупантам відомі реалії, що вони лише загарбники й не користуються підтримкою місцевих. Відтак ворог глушить зв’язок, аби українці не передавали інформацію Силам Оборони про переміщення росіян", — пишуть у підпіллі.

Так, аби приховати свої дії, росіяни заглушили зв'язок в Енергодарі.

"Проте це не приносить результатів, адже повністю позбавити зв’язку у ворога не вийде, а українців на ТОТ більшість й вони постійно передають інформацію щодо реального стану речей на своїй рідній землі", — зазначають у ЦНС.

Раніше повідомлялося, що понад 10 жителів окупованого російською армією Енергодару досі перебувають у російських катівнях.

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