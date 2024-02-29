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Сили оборони стримують наступ противника біля Часового Яру на Донеччині, — Євлаш

Росіяни активно підтягують резерви, важку техніку та атакують дронами.

Сили оборони стримують наступ противника біля Часового Яру на Донеччині, — Євлаш
Фото: Генштаб

Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ і захопити місто Часів Яр у Донецькій області. Наразі важкі бої йдуть у пунктах Іванівське та Богданівка.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку ворог наступає, суне в районі населених пунктів Іванівське та Богданівка. Ворог вже веде бойові дії у межах міста. Вони активно підтягують резерви, важку техніку, завдають ударів дронами", — зазначив він.

Речник додав, що окупанти хочуть розвинути наступ на Часів Яр та захопити його, однак Сили оборони стримують наступ противника.

За словами Євлаша, біля Часового Яру облаштовані мінні поля як протитанкові, так і протипіхотні, а також зведені фортифікації та побудовані декілька кіл оборони. 

  • Раніше, головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що ворог посилив наступ на Авдіївському та Запорізькому напрямках. Там російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.
  • 28 лютого бійці Третьої окремої штурмової бригади вибили з Красногорівки Донецької області росіян, які увійшли до міста.
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