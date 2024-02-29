Група поліції "Білі янголи" вивезли із Авдіївського напрямку 26 осіб і собаку. Також доставили понад тонну гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

"У розпал боїв «Білі янголи» евакуювали з Авдіївського напрямку 26 людей і собаку. Найстаршій врятованій — 95 років", – йдеться у повідомленні.

Також додають, що протягом останніх 12 днів все більше мешканців Очеретинської громади звертаються до поліцейських за порятунком.

Зазначається, що поліція продовжує привозити гуманітарну допомогу навіть туди, де залишилося три жителі.

"За 12 днів правоохоронці доставили в села Уманське, Бердичі, Орлівку, Семенівку понад тонну вантажів", – додали в МВС.