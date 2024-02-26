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З двох громад Донеччини евакуювали всіх дітей

Тепер триває порятунок неповнолітніх із Торецької громади.

З двох громад Донеччини евакуювали всіх дітей
З двох громад Донеччини евакуювали 73 дитини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області

З 9-ти населених пунктів Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області евакуювали всіх дітей.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“На Донеччині проходить п’ятий етап примусової евакуації малечі із зони бойових дій”, - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські зазначили, що з цих громад евакуювали 73 дитини.

Евакуацією займаються групи поліції “Білий Янгол”, працівники ДСНС, патрульної поліції, поліції охорони та військових адміністрацій.  

Тепер триває порятунок неповнолітніх із Торецької громади.

З двох громад Донеччини евакуювали 73 дитини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області
З двох громад Донеччини евакуювали 73 дитини

З двох громад Донеччини евакуювали 73 дитини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області
З двох громад Донеччини евакуювали 73 дитини

З двох громад Донеччини евакуювали 73 дитини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області
З двох громад Донеччини евакуювали 73 дитини

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