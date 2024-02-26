З 9-ти населених пунктів Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області евакуювали всіх дітей.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.
“На Донеччині проходить п’ятий етап примусової евакуації малечі із зони бойових дій”, - йдеться у повідомленні.
Поліцейські зазначили, що з цих громад евакуювали 73 дитини.
Евакуацією займаються групи поліції “Білий Янгол”, працівники ДСНС, патрульної поліції, поліції охорони та військових адміністрацій.
Тепер триває порятунок неповнолітніх із Торецької громади.