Тепер триває порятунок неповнолітніх із Торецької громади.

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Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області

З двох громад Донеччини евакуювали 73 дитини

З 9-ти населених пунктів Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області евакуювали всіх дітей.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“На Донеччині проходить п’ятий етап примусової евакуації малечі із зони бойових дій”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначили, що з цих громад евакуювали 73 дитини.

Евакуацією займаються групи поліції “Білий Янгол”, працівники ДСНС, патрульної поліції, поліції охорони та військових адміністрацій.

Тепер триває порятунок неповнолітніх із Торецької громади.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області З двох громад Донеччини евакуювали 73 дитини

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області З двох громад Донеччини евакуювали 73 дитини