Росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку і Красногорівку Донецької області, є постраждалі

Під час обстрілів постраждалі перебували на вулиці.

У понеділок, 26 лютого, армія РФ обстріляла зі ствольної артилерії м. Красногорівку та села Романівку й Костянтинівку Покровського району. Внаслідок ударів постраждали троє людей.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок влучання засобів ураження по житловій забудові отримали тілесні ушкодження двоє жінок 54 і 79 років та 52-річний чоловік. Усі постраждалі під час атак окупаційних військ перебували на вулиці, біля власних домівок.

З мінно-вибуховими травмами, рваними ранами тіла й осколковими пораненнями громадян доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу. Також, уламками пошкоджено житлові будинки й господарські споруди.

Фото: Донецька обласна прокуратура

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).