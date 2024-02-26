Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський
31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський
"Підстав для паніки немає": напередодні вторгнення росіян працівників ДП "Антонов" заспокоювали листами з "Укроборонпрому"
"Підстав для паніки немає": напередодні вторгнення росіян працівників ДП "Антонов" заспокоювали листами з "Укроборонпрому"
«Вас таких у нас багато». Через що проходять сім’ї загиблих захисників, щоб отримати грошові компенсації
«Вас таких у нас багато». Через що проходять сім’ї загиблих захисників, щоб отримати грошові компенсації
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
Наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того як почалися, – Зеленський
Наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того як почалися, – Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку і Красногорівку Донецької області, є постраждалі

Під час обстрілів постраждалі перебували на вулиці.

Росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку і Красногорівку Донецької області, є постраждалі
Фото: ТГ Руслана Требушкіна

У понеділок, 26 лютого, армія РФ обстріляла зі ствольної артилерії м. Красногорівку та села Романівку й Костянтинівку Покровського району. Внаслідок ударів постраждали троє людей.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок влучання засобів ураження по житловій забудові отримали тілесні ушкодження двоє жінок 54 і 79 років та 52-річний чоловік. Усі постраждалі під час атак окупаційних військ перебували на вулиці, біля власних домівок.

З мінно-вибуховими травмами, рваними ранами тіла й осколковими пораненнями громадян доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу. Також, уламками пошкоджено житлові будинки й господарські споруди.

Фото: Донецька обласна прокуратура
 За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies