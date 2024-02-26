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Через ворожий обстріл окупантів постраждав житель Нікопольщини

Ворог атакував Дніпропетровську область дронами та артилерією.

Через ворожий обстріл окупантів постраждав житель Нікопольщини
обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

Через ворожий обстріл росіян, 26 лютого, постраждав 70-річний житель Нікопольського району. Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.

Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ворожого обстрілу у Нікопольському районі осколкове поранення та черепно-мозкову травму отримав 70-річний чоловік.

Також пошкоджені 10 приватних будинків і п’ятиповерхівка. Понівечені інфраструктурний об’єкт та соціальний заклад. Зачепило господарську споруду, авто, газогони, лінію електропередач. 

Загалом ворог атакував території Нікопольського району 9 разів. Атакував безпілотниками й артилерією. 

Удари прийшлися по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

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