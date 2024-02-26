Через ворожий обстріл окупантів постраждав житель Нікопольщини

Через ворожий обстріл росіян, 26 лютого, постраждав 70-річний житель Нікопольського району. Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.
Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок ворожого обстрілу у Нікопольському районі осколкове поранення та черепно-мозкову травму отримав 70-річний чоловік.
Також пошкоджені 10 приватних будинків і п’ятиповерхівка. Понівечені інфраструктурний об’єкт та соціальний заклад. Зачепило господарську споруду, авто, газогони, лінію електропередач.
Загалом ворог атакував території Нікопольського району 9 разів. Атакував безпілотниками й артилерією.
Удари прийшлися по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.