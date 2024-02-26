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СБУ затримала зрадника, який годував окупантів під час боїв за Миколаїв

Чоловік облаштував "польову кухню" і сам возив їжу в окопи, на передові позиції росіян.

СБУ затримала зрадника, який годував окупантів під час боїв за Миколаїв
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного колаборанта, який співпрацював з російськими військами під час окупації частини Миколаївської області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зловмисником виявився мешканець селища Новопетрівка Снігурівського району. Під час захоплення громади він розгорнув польову кухню для угруповань «кадирівців», які зайшли до цього населеного пункту. Встановлено, що «їдальню» для окупантів їхній поплічник облаштував на території власного домоволодіння, а продукти для «меню» брав зі свого господарства. Також колаборант відвозив їжу в окопи, на передові позиції регулярних військ РФ", - йдеться в повідомленні.

Крім того чоловік ремонтував військову техніку "кадирівців", які чергували на блокпостах та розграбовували приватні оселі місцевих жителів.

З подальшому загарбники використовували відремонтованийтранспорт для втечі та вивезення викраденого майна.

Після звільнення селища зрадник переїхав до Хмельницького як переселенець, де намагався "залягти на дно" та уникнути правосуддя.

Однак співробітники СБУ викрили зловмисника, встановили його місце тимчасового проживання та затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність) та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

Раініше СБУ затримала агента Росії, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту.

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