Російський дрон переслідував кортеж Бербок на Миколаївщині, - Bild

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок була змушена змінити програму свого візиту в Миколаєв, через те, що її кортеж в якийсь момент почав переслідувати російський дрон.

Про це повідомляє Deutsche Welle і німецька газета Bild.

Кореспондент Bild Надя Асвад, яка супроводжувала Бербок в поїзді, розповіла, що кортеж голови МЗС Німеччини рухався у бік Чорного моря, щоб відвідати опріснювальну станцію, що в 50 км від лінії фронту.

"По дорозі на станцію над колоною машин був помічений російський розвідувальний безпілотник. Зазвичай за його появою йде атака з повітря. В українських членів делегації спрацював тривожний сигнал на смартфоні, водії почали намагатися уникнути дрона. Але він летів за колоною, переслідуючи їх. У результаті їм вдалося відірватися, дрон відлетів геть", - пишем Bild.

Журналісти ZDF додають, що МЗС Німеччини підтвердило зміну програми візиту Бербок. Членам німецької делегації після інциденту запропонували пересісти до броньованих автомобілів. За кілька годин кортеж перетнув кордон із Молдовою.