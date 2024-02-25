У Польщі на залізничній станції Котомеж з напіввагонів висипали 160 тонн українського зерна. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Новий акт вандалізму стався вночі з 24 на 25 лютого. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу.
“Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно домовленностям з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там”, − заявив очільник мінгромад Олександр Кубраков.
Він додав, що це четвертий випадок вандалізму, безкарності та безвідповідальність на польских залізничних станціях.
Awaria mechanizmu zamykającego 🤦🏼— Edgar Wolność Polska (@EdgarWolnosc) February 25, 2024
Lokalizacja: Kotomierz
Źródło: Internet pic.twitter.com/TAPWPpRe1i
Блокада кордону
- Поляки відновили блокування українського кордону 9 лютого, після того як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною. Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони добилися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.
- 20 лютого польські мітингарі вдруге висипали українське зерно з вагонів, які мали йти транзитом у Німеччину. Вони пояснили свій вчинок емоціями. Один із фермерів на мітингу закликав президента РФ "навести лад".
- 11 лютого під час блокування кордону польські фермери висипали зерно, яке аграрії вирощують і збирають попри обстріли і мінування, з трьох українських вантажівок. Зерно мало їхати до Литви. Польська поліція говорила, що розслідує інцидент.
- Міністр сільського господарства Польщі назвав висипання зерна "актом відчаю" і розкритикував обурення українських посадовців.
- Через польську блокаду кордону Україна планує прокласти додатковий маршрут через Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня.
- Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України.
- Блокада кордону для вантажівок впливає і на постачання військових товарів для української армії.
- Польська консулка у Львові Еліза Дзвонкевич вважає дії польських протестувальників ганебними.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив нещодавно план деблокади кордону під назвою "План взаємопорозуміння", який Україна підготувала для Польщі.