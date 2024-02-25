Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу.

У Польщі на залізничній станції Котомеж з напіввагонів висипали 160 тонн українського зерна. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Новий акт вандалізму стався вночі з 24 на 25 лютого. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу.

“Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно домовленностям з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там”, − заявив очільник мінгромад Олександр Кубраков.

Він додав, що це четвертий випадок вандалізму, безкарності та безвідповідальність на польских залізничних станціях.

Awaria mechanizmu zamykającego 🤦🏼

Lokalizacja: Kotomierz

Źródło: Internet pic.twitter.com/TAPWPpRe1i — Edgar Wolność Polska (@EdgarWolnosc) February 25, 2024

Фото: Мінгромад

Блокада кордону