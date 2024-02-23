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Шмигаль озвучив для Польщі пункти плану деблокади кордону

За даними глави українського уряду, 23 лютого на кордоні з обох сторін стояло понад 9 тисяч вантажівок.

Шмигаль озвучив для Польщі пункти плану деблокади кордону
Глава уряду України Денис Шмигаль
Фото: пресслужба кабміну

Україна розробила і пропонує Польщі план деблокади кордону під назвою "План взаємопорозуміння".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, план складається із п’яти кроків. Серед них:

  1. Україна погоджується на обмеження, які запропонувала Єврокомісія щодо аграрного експорту. Мова йде, зокрема, про обмеження на м’ясо птиці, яйця, цукор. Їх мають експортувати до ЄС без квот та мит в об’ємах не більше, ніж були в середньому у 2022 та 2023 роках. Якщо експортуватимуть більше, то повертаються обмеження. Також українська сторона готова продовжувати механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпака. Це означає, що без дозволу Польщі ці чотири групи товарів не потраплять на польський ринок. 
  2. Україна направляє звернення до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг, тобто аналіз кластерів 4 і 5, до яких входить аграрна політика та транспорт. Це потрібно для того, аби зняти маніпуляції щодо якості аграрної продукції та чи відповідає підтримка українських аграріїв стандартам Світової організації торгівлі. 
  3. польському уряду пропонують ухвалити спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС. Шмигаль повідомив, що за 11 місяців 2023 року Росія продала в Європу агропродукції та продуктів харчування на 2,5 млрд євро. 5,1 млн тонн продовольства. За весь 2022 рік – 4,9 млн тонн. Крім того, Україна має для Єврокомісії ще дві пропозиції: ррозглянути додаткові обмеження та посилений моніторинг на аграрний імпорт третіх країн до ЄС, як це відбувається зараз з Україною і запустити спільний контроль на кордоні України та країн ЄС та розширити пілотний проєкт щодо обміну митною інформацією;
  4. створити «Тристоронній штаб: Україна, Польща, Європейська комісія» під співголовуванням аграрних міністрів України, Польщі та представника Єврокомісії. До роботи цього штабу долучити українські та польські аграрні асоціації;
  5. оскільки польський уряд вніс до переліку об’єктів критичної інфраструктури прикордонні пункти пропуску з Україною та відповідні ділянки залізниці, то зі свого боку, український уряд також ухвалив відповідні рішення щодо визнання прикордонних пунктів пропуску із західними сусідами критичною інфраструктурою.

Шмигаль повідомив, що сьогодні на кордоні з обох сторін стоять понад 9 тисяч вантажівок.

"Тристоронній штаб має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішено значно раніше, ніж 28 березня — дати, коли мало б відбутись спільне засідання урядів України та Польщі. В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", - наголосив глава Кабміну.

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