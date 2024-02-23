Кабмін вирішив виставити столичний готель “Козацький” на приватизацію

Кабінет міністрів 23 лютого вирішив виставити столичний готель “Козацький” на приватизацію.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Передано єдиний майновий комплекс державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України із сфери управління Міністерства оборони до сфери управління Фонду державного майна у звʼязку з прийняттям рішення про його приватизацію”, – йдеться у повідомленні.

Споруда готелю “Козацький” була побудована в 1979-1983 роках під час формування центральної площі Києва на місці двоповерхового будинку, який у минулому столітті називали “будинком Гудовського”.

Готель спочатку мав назву “Красная звезда”, а сучасна назва отримав з 1993 року. Готель після введення в експлуатацію перебував у віданні Міністерства оборони СРСР, тепер належить Міністерству оборони України, однак деякий період він був у статусі приватизованого.

До 1993 року призначався для поселення лише осіб, які мали стосунок до армії, відтоді є загальнодоступним.

Нагадаємо, на початку місяця Фонд держмайна запустив процедуру приватизації київського ТРЦ Ocean Plaza.