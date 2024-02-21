Компанія ексчиновника часів Януковича намагається зірвати закупівлі харчування ЗСУ

Компанія ТОВ “Трейд Граніт Інвест”, яку пов'язують з колишньою групою Трейд Коммодіті Андрія Адамовського та ексчиновника уряду Януковича Владислава Якубовського хоче зірвати закупівлі харчування ЗСУ.

Про таке повідомляє Суспільне із посиланням на пресслужбу Державного оператора тилу (ДОТ) – державної агенції, що забезпечує потреби Збройних Сил України в харчуванні, одязі та амуніції, пально-мастильних матеріалах.

“Сьогодні стало відомо про постанову Шостого адміністративного апеляційного суду (колегія суддів у складі Володимира Кузьменка, Ярослава Василенка, Олени Ганечко), згідно з якою суд частково задовольнив позовні вимоги ТОВ “Трейд Граніт Інвест” щодо оскарження вимог процедур закупівель продуктів харчування, оголошених Державним оператором тилу 2 лютого”, – йдеться у матеріалі.

У ДОТ зазначили, що компанія є діючим постачальником харчування Міністерства оборони України, що неналежно виконує свої зобов’язання. Водночас, в ході судового розгляду справи позивач зазначив, що інших контрактів, окрім як з Міноборони, в нього немає.

Наразі юристи ДОТ вивчають деталі. Оскарження стосувалось етапу закупівлі, який минув, тож всі оголошені раніше закупівельні процедури відбудуться в штатному режимі. Розкриття пропозицій учасників відбудеться сьогодні, 21 лютого.

Серед вимог, які не влаштовували діючих постачальників Міністерства оборони, були:

заборона участі в торгах постачальників, які не виконали свої зобов'язання перед Міноборони в 2022-2023 роках,

необхідність проведення дезінфекції складських приміщень,

наявність мінімум 15 складів, що обумовлено безпековими вимогами.

Натомість в рішення включили пропозицію позивача щодо наявності складських приміщень загальною площею не менше ніж 2000 кв.м.

За даними видання, раніше Київський окружний адміністративний суд залишив без задоволення позови від компаній ТОВ "Трейд Граніт Інвест" та ТОВ "КРОСС ПРАЙМ" щодо оскарження тендерних процедур .

19 лютого ТОВ "Трейд Граніт Інвест" подала апеляцію для оскарження раніше винесеного рішення суду.

Як повідомив журналіст-розслідувач Юрій Ніколов з "Наших грошей", колегія Шостого апеляційного адміністративного суду 20 лютого наказала "Державному оператору тилу" знести вимоги, які заважали одному з попередніх постачальників харчів для ЗСУ взяти участь у нових закупівлях на загальну суму 10,85 млрд грн. У тому числі знесено вимогу про те, щоб склади учасників закупівлі проходили знезаражування від мишей та комах.

Копія рішенння суду є у розпорядженні "Наших грошей".

Розслідувачі зазначають, що суд виніс рішення 20 лютого, напередодні дня, коли мали відбутись аукціони в закупівлях послуг харчування для Збройних сил України на квітень-червень цього року (3,76 млрд грн, 3,07 млрд грн, 0,05 млрд грн, 0,42 млрд грн, 0,35 млрд грн, 0,49 млрд грн, 0,05 млрд грн, 1,05 млрд грн, 1,05 млрд грн, 0,28 млрд грн, 0,28 млрд грн).

За рішенням суду, яке не підлягає оскарженню, "Держоператор тилу" більше не має права вимагати в цих закупівлях, аби учасники його торгів мали докази проведення дезінсекційних та дератизаційних робіт на складських об’єктах у 2023 році. Також не можна вимагати використання касових апаратів не менш як на 50% заявлених складів.

Окрім цього, суд заборонив вважати підставою для недопуску в торгах невиконання зобов’язань фірмою по поставкам харчів для військових по попереднім контрактам під час вторгнення.