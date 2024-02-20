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Укроборонпром співпрацюватиме із провідним виробником європейських ракетних систем MBDA Deutschland

Компанія розробляє і виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони.

Укроборонпром співпрацюватиме із провідним виробником європейських ракетних систем MBDA Deutschland
Фото: cfts.org.ua

Укроборонпром підписав меморандум із провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем MBDA Deutschland.

Про це повідомила пресслужба акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

Документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем і концепцій протиповітряної оборони, зокрема, для протидії БПЛА. 

Керуючий директор MBDA Deutschland Томас Готтшильд зазначив, що ця угода "є важливою віхою у відносинах між оборонними галузями наших країн".

Компанія розробляє і виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони, які відповідають поточним і майбутнім потребам війська.

Співпраця Укробронпрому із закордонними партнерами

  • Цього місяця Укробронпром підписав документ про співпрацю з провідною німецькою компанією Dynamit Nobel Defence, яку у 1865 році заснував Альфред Нобель. Компанія є німецьким виробником озброєнь, дочірнім підприємством ізраїльської компанії "Rafael". 
  • Також товариство почне співпрацю з чотирма оборонними компаніями Литви. Вони спеціалізуються на створенні тепловізійних прицілів, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів РЕБ, зв’язку тощо.
  • Торік у жовтні стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall та “Українська оборонна промисловість” (“Укроборонпром”) утворили спільне підприємство.
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