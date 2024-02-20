Укроборонпром співпрацюватиме із провідним виробником європейських ракетних систем MBDA Deutschland

Компанія розробляє і виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони.

Укроборонпром підписав меморандум із провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем MBDA Deutschland.

Про це повідомила пресслужба акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

Документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем і концепцій протиповітряної оборони, зокрема, для протидії БПЛА.

Керуючий директор MBDA Deutschland Томас Готтшильд зазначив, що ця угода "є важливою віхою у відносинах між оборонними галузями наших країн".

Компанія розробляє і виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони, які відповідають поточним і майбутнім потребам війська.

Співпраця Укробронпрому із закордонними партнерами