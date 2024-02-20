Укроборонпром співпрацюватиме із провідним виробником європейських ракетних систем MBDA Deutschland

Укроборонпром підписав меморандум із провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем MBDA Deutschland.
Про це повідомила пресслужба акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».
Документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем і концепцій протиповітряної оборони, зокрема, для протидії БПЛА.
Керуючий директор MBDA Deutschland Томас Готтшильд зазначив, що ця угода "є важливою віхою у відносинах між оборонними галузями наших країн".
Компанія розробляє і виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони, які відповідають поточним і майбутнім потребам війська.
Співпраця Укробронпрому із закордонними партнерами
- Цього місяця Укробронпром підписав документ про співпрацю з провідною німецькою компанією Dynamit Nobel Defence, яку у 1865 році заснував Альфред Нобель. Компанія є німецьким виробником озброєнь, дочірнім підприємством ізраїльської компанії "Rafael".
- Також товариство почне співпрацю з чотирма оборонними компаніями Литви. Вони спеціалізуються на створенні тепловізійних прицілів, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів РЕБ, зв’язку тощо.
- Торік у жовтні стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall та “Українська оборонна промисловість” (“Укроборонпром”) утворили спільне підприємство.