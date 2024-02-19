Ще п’ять підприємств Укроборонпрому корпоратизували

Протягом лютого 2024 року ще п’ять підприємств АТ "Українська оборонна промисловість" (Укроборонпром) стали товариствами з обмеженою відповідальністю. Загалом їх уже 33.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби АТ "Українська оборонна промисловість".
"Перетворення оборонно-промислового комплексу триває. Ми маємо стати сучасної зброярською компанією, побудованою за найкращими світовими зразками корпоративного управління", – зазначив Герман Сметанін, генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість".
Як йдеться у повідомленні, призначення наглядової ради Укроборонпрому та її перші рішення надали новий імпульс реформі державного сектору оборонно-промислового комплексу (ОПК). Трансформація відбувається у рамках рішення, ухваленого на другому засіданні наглядової ради Товариства.
"Реформа державного сектору ОПК відкриває шлях до масштабного осучаснення української оборонки, її технологічного оновлення та робить галузь драйвером розвитку всієї вітчизняної економіки", – додали в "Укроборонпромі".
- У червні минулого року Укроборонпром реорганізували в АТ "Українська оборонна промисловість".
- Кабмін затвердив реорганізацію "Укроборонпрому" в акціонерне товариство ще в грудні 2021 року. 100% акцій концерну належатимуть державі. Уряд також погодив реорганізацію його 43 стратегічних підприємств-учасників на господарські товариства, які також будуть перебувати під стовідсотковим контролем держави.
- 29 грудня уряд затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".
- Наглядова рада - один з ключових етапів реформи корпоративного управління державного сектору вітчизняного ОПК.
- До її складу увійшов став Олексій Гончарук, премʼєр-міністр України в 2019-2020 роках, Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки, ексголова наглядової ради Укроборонпрому, Сергій Коновець, колишній член наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК "Нафтогаз України", Давід Ломджарія, член наглядової ради Укрзалізниці, Лінді Сміт, президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).
- 16 січня 2024 року головою наглядової ради акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість” обрали Давіда Ломджарію, який є представником держави від Міністерства оборони України. Серед основних функцій голови наглядової ради: скликання засідання, організація плану роботи ради та контроль його виконання, утворення комітетів і координація їх діяльністі, підготовка річного звіту наглядової ради та інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про наглядову раду.