Ще п’ять підприємств Укроборонпрому корпоратизували

Всього вже 33 підприємства стали товариствами з обмеженою відповідальністю.

Протягом лютого 2024 року ще п’ять підприємств АТ "Українська оборонна промисловість" (Укроборонпром) стали товариствами з обмеженою відповідальністю. Загалом їх уже 33.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби АТ "Українська оборонна промисловість".

"Перетворення оборонно-промислового комплексу триває. Ми маємо стати сучасної зброярською компанією, побудованою за найкращими світовими зразками корпоративного управління", – зазначив Герман Сметанін, генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість".

Як йдеться у повідомленні, призначення наглядової ради Укроборонпрому та її перші рішення надали новий імпульс реформі державного сектору оборонно-промислового комплексу (ОПК). Трансформація відбувається у рамках рішення, ухваленого на другому засіданні наглядової ради Товариства.

"Реформа державного сектору ОПК відкриває шлях до масштабного осучаснення української оборонки, її технологічного оновлення та робить галузь драйвером розвитку всієї вітчизняної економіки", – додали в "Укроборонпромі".