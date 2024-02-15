500 млн доларів планує виділити Світовий банк для підтримки українського бізнесу

Світовий банк планує погодити фінансування програм підтримки українського бізнесу на 500 млн доларів. НАд цим працює міністерство економіки України та Світовий банк.

Про це йшлося під час зустрічі представників Мінекономіки із місією Світового банку на чолі з регіональним директором у справах України та Молдови Арупом Банерджі.

"Хочу подякувати Світовому банку за підтримку України під час війни. На цей рік вони планують погодити фінансування програм підтримки українського бізнесу на 500 млн доларів. І це дуже актуально для нас, адже зараз Уряд працює над об’єднанням всіх відповідних програм під єдиним брендом Made In Ukraine для збільшення їхньої ефективності", – зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Під час зустрічі сторони обговорили шляхи збільшення експортного потенціалу України, можливості залучення фінансування Світового банку до реалізації програми пільгового кредитування єОселя, а також розширення можливостей Експортно-кредитного агентства щодо страхування воєнних ризиків, в тому числі й для підприємств малого та середнього бізнесу.

Крім того, йшлося про модернізацію програми пільгового кредитування "5-7-9%" та можливості стимулювання українських банків до більш активного кредитування бізнесу.

"Ми домовились про залучення експертизи Світового банку для модернізації нашої стратегії відновлення української економіки в майбутньому", – резюмувала Юлія Свириденко.

Наприкінці минулого року держбюджет України отримав 1,34 млрд доларів США як шосте додаткове фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Кошти спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).