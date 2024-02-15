Японська економіка у рецесії, поступилася Німеччині

Країна втратила місце у чільній трійці економік світу за підсумками кінця 2023 року.

Японія поступилася Німеччині за обсягом ВВП, втративши статус третьої економіки світу.

Як повідомляє Reuters, за останній квартал 2023 року країна раптово перейшла до рецесії, хоча аналітики прогнозували їй зростання на 1,4%. Натомість падіння ВВП склало 0,4% на тлі слабкої монетарної політики центрального банку.

Сценарій на початок 2024 року теж не виглядає оптимістичним: слабкий попит у Китаї, падіння споживання та затримки продукції гіганта промисловості "Тойота" не сприяють відновленню. Експерти вважають, що економіка Японії продовжить втрачати імпульс і не бачать підстав для зростання.