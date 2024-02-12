Біткойн досяг рекордного рівня - $50 000 - вперше за понад два роки

Цього року криптовалюта зросла на 16,3%.

Вартість біткойна сягнула $50 000. Це вперше за понад два роки, повідомляє Reuters.

Спершу очікували, що відбудеться зниження відсоткових ставок пізніше цього року, а також схвалення регулюючих органів для біржових торгів США.

Цього року криптовалюта зросла на 16,3%, а у понеділок досягла найвищого рівня, починаючи від 27 грудня 2021 року.

Через запуск спотових ETF у січні 2024 року не лише спровокував ріст криптовалюти, а й призвів до росту розпродажу на 20%, зазначив співзасновник платформи криптокредитування Антоні Тренчев.

Світові фондові індекси також зросли у понеділок, оскільки трейдери шукали сигнали про те, коли Федеральна резервна система США може почати знижувати відсоткові ставки. Аналітики й очікування фінансових ринків вказують на травень як на потенційний початок зниження ставок у 2024 році.