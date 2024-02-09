Фонд держмайна продає на аукціоні протезне підприємство за більш як 30 млн грн

Фонд держмайна виставив на аукціон Київське протезно-ортопедичне підприємство із стартовою ціною 31,3 млн грн. Єдиний майновий комплекс включає медичні та виробничі корпуси у Києві, а також протезно-ортопедичні цехи у Чернігові та Черкасах.
Про це повідомив голова Фонду держмайна України Віталій Коваль.
"Фонд держмайна шукає інвестора для Київського протезно-ортопедичного підприємства. Воно здійснює господарську діяльність, проте збиткове та потребує залучення інвестицій", – повідомив Коваль.
Він зазначив, що стартова ціна – 31,3 млн грн. Крім того, за умовами аукціону, новий власник сплатить заборгованість підприємства у розмірі 34,4 млн грн.
Аукціон заплановано на 29 лютого.
"Основна вимога - збереження профілю діяльності підприємства протягом щонайменше 10 років. Також переможець аукціону не має права звільняти працівників протягом шести місяців після переходу права власності", – наголосив Коваль.
Він зазначив, що державні підприємства цієї галузі часто не витримують конкуренції з приватними компаніями, тому незважаючи на наявність потужностей та кваліфікованих кадрів, стають нерентабельними і їм для розвитку потрібен стратегічний інвестор.
Інформацію про аукціон Фонд вже розіслав підприємствам, що здійснюють виробництво протезів, аби всі представники галузі могли взяти участь в торгах. Також приватизацією об’єкту цікавляться закордонні інвестори, які працюють в цій сфері.
- У 2020 році Кабінет Міністрів прийняв рішення про реорганізацію державних протезних заводів. Тоді із казенних підприємств вони стали державними комерційними підприємствами. На думку уряду, це рішення підвищувало їх конкурентоспроможність.Це рішення стосувалося восьми заводів: Вінницького, Дніпропетровського, Львівського, Одеського, Полтавського, Тернопільського, Харківського та Київського.
- У жовтні 2023 року Фонд державного майна України виставив на приватизацію Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство. Це перше протезне підприємство, яке ФДМ виставив на приватизацію.