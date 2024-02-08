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Нафтогаз заявив про запуск двох нових свердловин

"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини, які дають 550 тис. кубометрів газу на добу. 

Нафтогаз заявив про запуск двох нових свердловин
Фото: ілюстративне

Державне "Укргазвидобування" запустило дві нові високодебітні свердловини, які дають 550 тис. кубометрів газу на добу. 

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна".

"У 2024 році група "Нафтогаз" продовжить нарощувати видобуток власного газу, це можливо передусім завдяки сучасним технологіям, які "Укргазвидобування" впровадило у свою діяльність", – ідеться у повідомленні.

Обидві свердловини пробурені на нових перспективних родовищах фахівцями управління "Укрбургаз".

  • 25 січня газопостачальна компанія "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України" зафіксували масштабну атаку на один зі своїх дата-центрів. Не працювали вебсайти компаній та кол-центр.
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