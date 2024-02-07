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Швеція виділила €26,4 мільйона для грантової підтримки українських громад

Підтримають проєкти енергоефективності в Україні.

Швеція виділила €26,4 мільйона для грантової підтримки українських громад
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Швеція виділила €26,4 мільйона на підтримку проєктів енергоефективності в Україні.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Кошти надійшли до фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (Фонд E5P). Рішення про їх виділення ухвалив уряд Швеції через Шведське агентство міжнародного розвитку.

Ці кошти спрямують за рішенням донорів Фонду Е5Р у вигляді грантової підтримки громадам. За даними Мінінфрастурктури, зокрема, йдеться про ті, що отримують кредитні кошти від європейських фінансових установ/банків на реалізацію проєктів у сфері централізованого тепло-, водопостачання, підвищення енергоефективності у будівлях комунальної форми власності, розвиток міського електротранспорту, відновлювальної енергетики.

Наразі за підтримки Фонду E5P в Україні вже реалізували десять великих інфраструктурних проєктів у сфері централізованого опалення та заходів з енергоефективності громадських будівель та енергозаощадження.

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