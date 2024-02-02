У січні Кабмін залучив до бюджету майже 33 млрд грн від продажу військових облігацій

Загалом упродовж воєнного стану – майже 851 млрд грн в еквіваленті.

У січні 2024 року Кабмін залучив від продажу військових облігацій на аукціонах майже 33 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомив Національний банк України.

Зокрема, 13 361,3 млн грн, 254,7 млн дол. США та 235,5 млн євро.

Водночас уряд спрямував на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами 80 млн дол. США та 251,5 млн євро.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрували банки – первинні дилери. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України.

Загалом упродовж воєнного стану до бюджету залучили майже 851 млрд грн в еквіваленті.

Міністерство фінансів у січні 2024 року погашення військових ОВДП не проводило.