Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Залужний окреслив три головних цілі у війні проти РФ на 2024 рік
Залужний окреслив три головних цілі у війні проти РФ на 2024 рік
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
​У пошуках провісників краху Росії: башкирський бунт
​У пошуках провісників краху Росії: башкирський бунт
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
ГоловнаЕкономікаФінанси

У січні Кабмін залучив до бюджету майже 33 млрд грн від продажу військових облігацій

Загалом упродовж воєнного стану – майже 851 млрд грн в еквіваленті.

У січні Кабмін залучив до бюджету майже 33 млрд грн від продажу військових облігацій
Фото: East News

У січні 2024 року Кабмін залучив від продажу військових облігацій на аукціонах майже 33 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомив Національний банк України.

Зокрема, 13 361,3 млн грн, 254,7 млн дол. США та 235,5 млн євро.

Водночас уряд спрямував на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами 80 млн дол. США та 251,5 млн євро.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрували банки – первинні дилери. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України.

Загалом упродовж воєнного стану до бюджету залучили майже 851 млрд грн в еквіваленті.

Міністерство фінансів у січні 2024 року погашення військових ОВДП не проводило.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies