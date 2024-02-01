Митницю і податкову очікують революційні зміни по треку цифрової трансформації, – Федоров на зустрічі з Нуланд

Йдеться про розмитнення авто в Дії та еАкциз. Федоров назвав їх “геймченджерами сфери”. Очікується, що діджиталізація допоможе викорінити корупцію в розмитненні та вивести ринок підакцизного алкоголю й тютюну з тіні.

У межах візиту до України заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд зустрілась із командою Мінцифри.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Сторони обговорювали цифровізацію, міністр представив “Дію”, у якої вже 20+ мільйонів користувачів, і розповів про освітній застосунок “Мрія”, який незабаром мають запустити.

Федоров повідомив американській делегації, що по треку цифрової трансформації заплановані “революційні зміни”.

“Зокрема їх потребує митниця і податкова, у нас вже є напрацювання з цих напрямів і пілотні проєкти, які стануть геймченджерами сфери”, – повідомив Федоров.

Міністр зазначив, що йдеться про розмитнення авто в Дії та еАкциз.

“Діджиталізація допоможе викорінити корупцію в розмитненні та вивести ринок підакцизного алкоголю й тютюну з тіні. Робимо ці сфери прозорими, а це класний меседж для наших стратегічних партнерів”, – написав Федоров.

Також міністр повідомив, що сторони обговорили й індустрію безпілотників. Федоров представив Вікторії Нуланд та послу США в Україні Бріджит Брінк результати Армії дронів і обговорили питання розвитку галузі.

Він зауважив, що на 2024 рік в України та партнерів амбітні плани. Федоров висловив впевненість, що разом ці плани будуть реалізовані.