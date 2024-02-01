Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
ГоловнаЕкономікаДержава

Митницю і податкову очікують революційні зміни по треку цифрової трансформації, – Федоров на зустрічі з Нуланд

Йдеться про розмитнення авто в Дії та еАкциз. Федоров назвав їх “геймченджерами сфери”. Очікується, що діджиталізація допоможе викорінити корупцію в розмитненні та вивести ринок підакцизного алкоголю й тютюну з тіні.

Митницю і податкову очікують революційні зміни по треку цифрової трансформації, – Федоров на зустрічі з Нуланд
Михайло Федоров і Вікторія Нуланд
Фото: Telegram/Михайло Федоров

У межах візиту до України заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд зустрілась із командою Мінцифри. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Сторони обговорювали цифровізацію, міністр представив “Дію”, у якої вже 20+ мільйонів користувачів, і розповів про освітній застосунок “Мрія”, який незабаром мають запустити.

Федоров повідомив американській делегації, що по треку цифрової трансформації заплановані “революційні зміни”. 

“Зокрема їх потребує митниця і податкова, у нас вже є напрацювання з цих напрямів і пілотні проєкти, які стануть геймченджерами сфери”, – повідомив Федоров. 

Міністр зазначив, що йдеться про розмитнення авто в Дії та еАкциз. 

“Діджиталізація допоможе викорінити корупцію в розмитненні та вивести ринок підакцизного алкоголю й тютюну з тіні. Робимо ці сфери прозорими, а це класний меседж для наших стратегічних партнерів”, – написав Федоров. 

Також міністр повідомив, що сторони обговорили й індустрію безпілотників. Федоров представив Вікторії Нуланд та послу США в Україні Бріджит Брінк результати Армії дронів і обговорили питання розвитку галузі.

Він зауважив, що на 2024 рік в України та партнерів амбітні плани. Федоров висловив впевненість, що разом ці плани будуть реалізовані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies