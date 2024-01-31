Ігор Ліскі: «Сильна економіка зараз набагато важливіша для перемоги, ніж будь-який інший фактор»

На будь-які сценарії 2024 року потрібно дивитися через призму фронту, вважає голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі. «Якщо ми не можемо забезпечити швидку перемогу, потрібно завадити поразці. А для цього стати сильнішими, об’єднаними й краще підготовленими з погляду захисту країни», — заявив бізнесмен під час дискусійної панелі «2024: сценарії для країни » в рамках спецпроєкту LB.ua й EFI Group «Нова країна».

Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі

На думку Ігоря Ліскі, стабільність фронту можуть забезпечити три фактори.

Єдність у країні.

«Це головний ризик і головний фактор об'єднання всіх. Я витратив цілий тиждень ефірів (після затримання інвестбанкіра Ігоря Мазепи. — Ред.), щоб захистити бізнес, налагодити діалог, тому що це один зі значних факторів єдності. Об'єднаний бізнес, який розуміє, що це його країна, його влада і що цій владі можна довіряти, сплачувати податки, не переживаючи, що вони підуть кудись не на перемогу, не на захист країни, — це велика проблема», — сказав Ліскі.

Сильна економіка.

На думку голови наглядової ради EFI Group, сьогодні сильна економіка набагато важливіша для перемоги, ніж будь-який інший фактор.

«Усі розуміють, перемога — це економіка. Це краще озброєння, це його більше. Це побудовані заводи, які виробляють дрони, снаряди абощо. Ми просто можемо купити все що завгодно. У нас, на відміну від Росії, весь світ озброєнь відкритий. Ми можемо купити найкраще обладнання. Тільки потрібна сильна економіка», — заявив він.

Мотивація для партнерів підтримувати нас надалі.

І її потрібно забезпечити, вважає бізнесмен. Аргумент, що ми воюємо за спільні цінності, усе менше спрацьовує. «У них свої проблеми, свої виборці, своя сорочка завжди ближча до тіла. Ми маємо це чітко розуміти і цим грати», — зазначив він.

На думку Ігоря Ліскі, з партнерами потрібно говорити не тільки про цінності й архітектуру безпеки, а й про можливості, які відкриваються в Україні. «Можливості, наприклад, для німецьких компаній, які будуть продавати сюди технології, які будуть будувати тут заводи, які можуть тут заробити. Про це теж треба говорити. Це практична економічна політика, яку ми маємо продавати», — упевнений бізнесмен.

Як побудувати ефективну економіку?

Для цього, переконаний Ліскі, держава має слухати бізнес, слухати партнерів, що їм потрібно.

«Ми маємо продати тезу, що через п'ять-сім років Україна буде в Європейському Союзі. Просто продати. Нам потрібно побудувати в кожній галузі по ефективному заводу.

Ми точно маємо стати ближчим до Європи постачальником усіх товарів. Забрати цю функцію в Китаю. Ми точно маємо стати більш просунутою, з більшою доданою вартістю країною, щоб зняти тиск з європейських фермерів, переробляти продукцію тут і вже постачати її готову.

І останнє — ВПК. Ми точно маємо стати виробником сучасної крутої зброї та відразу випробовувати її на фронті», — коротко окреслив перспективи бізнесмен.

Фото: Генштаб Воїн 108 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ запускає український розвідувальний безпілотник «Лелека».

Що для цього має зробити влада вже сьогодні?

«Я вірю, що український бізнес, який залишився в цій країні, не здався, не закрився, не виїхав пробувати іншої долі за кордоном, і є ядром, на яке можна покладатися», — зазначив Ігор Ліскі. Та влада має зробити бізнес партнером і забезпечити нові, рівні правила для всіх, додав він.

«Дуже сподіваюся, що суспільний договір, який складався після початку незалежності й будувався, будьмо відвертими, на організованому криміналі, на червоних директорах і комсомольцях, які захопили владу, які дивилися на країну як на ресурс, де можна заробляти, і зовсім не думали тут жити, залишиться в минулому.

Вони розуміли: навіщо тут вибудовувати нові правила гри, якщо можна спокійно купити віллу в Європі, де є правила гри, є захист приватної власності, усе супер. А в нас що? Той, хто має владу, має силові ресурси, може собі заробляти. І таке ставлення було до ресурсів і до правил гри», — наголосив Ліскі.

Але новий бізнес ці правила гри не влаштовують, констатував він. Йому потрібен захист приватної власності, захист інтелектуальної власності, потрібна держава як партнер, яка його захищає від недоброчесної конкуренції, яка захищає на зовнішніх ринках, тому що складно завойовувати ринки, якщо держава тобі не допомагає.

«У нас немає часу на зміну поколінь, коли нове покоління якимсь чином вибудує цей новий суспільний договір. Я дуже хотів би, щоб прямо зараз влада на чолі з президентом, тому що ми розуміємо, що силовики підпорядковуються напряму президенту, не чекаючи перемоги, ухвалили нові правила гри. Де є бізнес, білий бізнес, який створює робочі місця, який сам себе побудував, який зацікавлений у нових правилах гри, який хоче будувати нові підприємства, який хоче конкурувати в Європі.

Увага! Ми хочемо, коли Україна приєднається до Євросоюзу, не просто розчинитися, щоб європейці прийшли, ми всі розчинилися і почали на них працювати. Ми хочемо конкурувати на європейському рівні, тому нам потрібен новий суспільний договір, де держава нам партнер», — заявив голова наглядової ради EFI Group.

І додав, що бізнес має забезпечити дві червоні лінії:

«Перша — у нас війна, ми не працюємо з країнами-агресорами. Це табу. Усі це мають розуміти. Їхніх грошей не має бути тут, ми платимо за це кров’ю.

Друга червона лінія — якщо держава нам партнер і ми утримуємо наших військових, усі підприємці сплачують податки. І це принципово, неправильно ухилятися чи щось скручувати.

Ми готові під цим підписатися. Але ми хочемо, щоб були рівні права. Не так, що мій конкурент щось порішав, недоплатив і в нього кращі умови, а я тут, лошак, плачу набіло. Так не підходить».

«І наостанок. Я хочу бути партнером. Я хочу, щоб мене поважали, а не просто щось знайшли, кинули за ґрати і потім доводять. А ти ходи, втрачай репутацію, втрачай гроші й не май узагалі ніяких планів», — резюмував бізнесмен.

Нові й рівні правила для бізнесу, вважає він, перезапустять державу і «відкриють купу енергії на розвиток країни, якої ми просто зараз не бачимо».

Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі

Ще матеріали з дискусії: