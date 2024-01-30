Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»

6 лютого Верховна Рада проголосує в першому читанні закон про мобілізацію . У цілому депутати розглянуть його 13–14 лютого. Про це під час дискусійної панелі «2024: сценарії для країни» в рамках спецпроєкту LB.ua й EFI Group «Нова країна» розповів лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він поділився, які пропозиції обговорюють, щоб змінити упереджене ставлення до служби в армії.

Фото: Макс Требухов Давид Арахамія

Як зазначив Давид Арахамія, мобілізація — це те, без чого не обійтися. Особливо тому, що Росія планує в березні перекинути в Брянську область додаткових 200 тисяч солдатів, які пройшли навчання.

«Не робити мобілізації не можна, ми всі це розуміємо. У такому разі ми повернемось на півтора року тому, коли російські війська будуть під Києвом. Тоді ми всі знову будемо готові мобілізуватися, але може бути запізно», — каже представник «Слуги народу».

Та, зазначає він, що ближча мобілізація до кожного українця, то ірраціональніше її сприймають.

«Ми бачили закриту соціологію, яку робить “Рейтинг”. Люди хочуть знайти крайнього й багато чого вигадують. Наприклад, на питання, чи справедлива лотерея (випадкова мобілізація тих, хто народився в певну дату. — Ред.), 98% кажуть, що точно несправедлива, тому що лотерея наближає тебе найбільше. І там дуже багато таких питань, які кажуть про те, що люди вже нераціонально мислять, тому що мобілізація приходить додому до кожного. У кожного є чоловіки: чоловік, брат, дядя, ще хтось. І кожен це накладає на себе.

А згадаймо першу хвилю мобілізації, коли під Києвом були війська — я жодного чоловіка не знаю, який не готовий був узяти автомат, захищати свою родину. Та коли людина поїхала туди, куди 10 годин їхати на машині, ставлення киян, наприклад, до цього трішки інше. І ми це розуміємо. Ми спілкуємося з бригадами, у нас є фокус-групи військові. І там теж усе не так гарно, як, на жаль, було рік тому. Ми всі це розуміємо. Це найбільший виклик зараз у країні», — каже Арахамія. Мобілізація має проходити за інерційним сценарієм, зазначає він, щоб не хапати людей на вулицях у разі наступу Росії.

Фото: Макс Требухов Давид Арахамія

За його словами, мобілізаційна схема сьогодні така:

● перша хвиля — no problem;

● друга хвиля — no problem;

● третя хвиля — 20% проблем;

● четверта хвиля — 40% проблем;

● п'ята, шоста — майже примусово.

Так відбувається, упевнений представник провладної фракції в парламенті, через викривлене уявлення про службу в армії, яке Міноборони маєте виправити.

«Багато людей реально сприймають це так: сьогодні ти отримав повістку, завтра тебе перевірила ВЛК, післязавтра ти в «учебці», там тебе ніхто не навчає, тобі раз дали постріляти з чогось, і післязавтра ти загинув на фронті. Такі випадки були, коли все відбувалося сумбурно. І через це люди кажуть, що не хочуть до такої армії. Зараз ми працюємо з Міністерством оборони, щоб була нормальна кампанія», — розповів Арахамія.

Однією з її складових нардеп називає зобов’язання держслужбовців і народних депутатів пройти військові навчання в «учебках».

«Я ідеолог того, щоб усі ми (депутати. — Ред.) поїхали в “учебку”, там навчатися. Кожен у різних групах, зі звичайними людьми — їсти з ними, спілкуватися. Щоб усі побачили, що це не так страшно.

Ба більше, я не заздрю командиру “учебки”, де буде багато депутатів і де будуть погано навчати. Там будуть кадрові зміни, допоки не налагодять якийсь рівень навчання. Я вважаю, що це треба зробити. До речі, це стосується й міністрів, заступників міністрів, керівників департаментів. Хоча б парттайм, але навчатися», — каже голова фракції «Слуга народу».

Фото: Вечірній Київ/Борис Корпусенко Бійці ЗСУ

Ще одне — змінити підхід до рекрутингу.

«Щоб він був не такий, як зараз у ЗСУ, де людей розподіляють на десантників, морських піхотинців тощо. А кожному виду військ надати права на власний рекрутинг. Як в Америці. Приміром, піхотинці самі пропагують свою ідеологію. Тоді вони конкурують, умовно, за той самий мобілізаційний ресурс.

Зараз є такий прототип — Третя штурмова бригада. У неї свій рекрутинговий бізнес-процес: на work.ua є форми, які заповнюють, критерії. І держава має, в принципі, досягти хоча б чогось схожого, бо в них він на одному з кращих рівнів. Але й у них проблема з мобілізацією, тому що все впирається в бажання людей. Краще держава точно не зробить», — вважає Арахамія.

Щоб підвищити довіру до керівництва країни й до служби, також варто розсекретити дані наших втрат.

«Я це радив Президенту офрек, він ще не вирішив. Але коли на вулиці питаєш людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 тисяч. А наші втрати набагато менші. І це гарна новина. Це теж дасть людям надію, що коли я йду в армію, завтра не помру. Втрати не такі великі, як малюють, як ми самі собі уявляємо. Мені здається, це гарна новина для людей, які йдуть до армії», — пояснив депутат.

Окрім того, додає він, смартмобілізація дозволяє враховувати всі скіли, навички, освіту, те, що людина робить.

«Зараз є просто військово-облікова спеціальність. Умовно, я піхотинець, і все. Нічого більше про мене військкомат не знає. А якщо вони знають, яка в тебе освіта, чим ти займався, можливо, ти гарний аналітик чи пілот БпЛА, можливо, ти можеш бути навідником… Люди теж хочуть побачити, що держава буде дбати про них належно, а не просто як зараз у військкоматі це прийнято, на жаль», — стверджує керівник президентської фракції.

Фото: Макс Требухов Під час дискусії «2024: сценарії для країни»

І наостанок він розповів про диджиталізацію й умовний сертифікат захисника.

«Буде багато вереску, я попереджаю. Пам’ятаєте, були ковід-сертифікати? Кожна людина мобілізаційного віку має робити сертифікат захисника, де буде написано: Арахамія Давид Георгійович, 44 роки, піхотинець, рядовий, заброньований (тому що я народний депутат). QR-код просканували — і все.

Це робиться для того, щоб ми розуміли, який у нас узагалі мобресурс, як планувати хвилі мобілізації на майбутнє і робити так звану смартмобілізацію. Зараз більш ніж півтора мільйона людей поза радаром, держава взагалі не знає про них нічого: де вони, що вони», — резюмував Арахамія.