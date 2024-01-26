Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія

Законопроєкт про мобілізацію уряд має надати Верховній Ради сьогодні, 26 січня. Розглянути його в першому читанні повинні 6 лютого, повідомив під час дискусії "2024: сценарії для країни" в рамках проєкту LB.ua і EFI Group "Нова країна" голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія.
За його словами, депутати декілька днів вивчали першу версію законопроєкту та правки до нього. Після цього вони "змусили уряд забрати" законопроєкт і доопрацьовувати.
"6 лютого буде проголосовано перше читання. Я б хотів, розуміючи, що армія чекає цього законопроєкту, проголосувати в першому і в цілому", – сказав він.
Арахамія прогнозує, що принаймні дві "опозиційні фракції" не дадуть проголосувати в цілому.
"Тому ми зробимо перерву на тиждень, проголосуємо скорочення строків, і через тиждень 13 чи 14, проголосуємо в другому читанні. Підемо спецпроцедурою і якось там висидимо і зробимо це для того, щоб це проголосувати", – сказав він.
Мобілізаційний законопроєкт
- Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25. Демобілізацію не пропонували, але передбачили відпочинок для тих, хто захищає Україну зараз.
- Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
- На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, повідомив заступник голови комітету із питань оборони Єгор Чернєв. За його словами, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала. Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
- Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.
- 15 січня заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявляла, що нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд до Верховної Ради через декілька тижнів.
- 24 січня Голова Комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич спростував інформацію про внесення до Верховної Ради доопрацьованого законопроекту про мобілізацію.