На Таврійському напрямку російська армія збільшила кількість штурмів, — Тарнавський

Вже другу добу ворог проводить по півсотні боєзіткнень.

На Таврійському напрямку окупанти вже другу добу збільшують кількість штурмових дій. Ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За тиждень в полон здалися півтора десятки окупантів. Також протягом семи діб російська армія завдала 100 авіаударів.

"Вчора окупанти завдали 2 ракетних удари, із С-300, по Мирнограду і Новогродівці, та загалом здійснили 714 артобстрілів. Загальні втрати ворога склали 385 осіб та 21 одиницю військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 6 танків, 9 ББМ, 3 автомобіля та 3 одиниці спеціальної техніки", — повідомляє генерал Тарнавський.