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На Таврійському напрямку російська армія збільшила кількість штурмів, — Тарнавський

Вже другу добу ворог проводить по півсотні боєзіткнень.

На Таврійському напрямку російська армія збільшила кількість штурмів, — Тарнавський
Збройні сили України
Фото: Генштаб

На Таврійському напрямку окупанти вже другу добу збільшують кількість штурмових дій. Ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За тиждень в полон здалися півтора десятки окупантів. Також протягом семи діб російська армія завдала 100 авіаударів.

"Вчора окупанти завдали 2 ракетних удари, із С-300, по Мирнограду і Новогродівці, та загалом здійснили 714 артобстрілів. Загальні втрати ворога склали 385 осіб та 21 одиницю військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 6 танків, 9 ББМ, 3 автомобіля та 3 одиниці спеціальної техніки", — повідомляє генерал Тарнавський.

  • Загалом ворог завдав 8 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області.
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