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Росіяни б'ють по житлових кварталах Херсонщини. Є постраждалі

За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів по житлових кварталах області.

Росіяни б'ють по житлових кварталах Херсонщини. Є постраждалі
Наслідки російського обстрілу населеного пункту в Бериславському районі Херсонщини.
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Протягом минулої доби росіяни 85 разів обстріляли Херсонську область. У Херсоні окупанти поцілили у навчальний заклад, — повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

«За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 340 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди», – повідомив Прокудін.

Окупанти щодня завдають ударів по житлових кварталах населених пунктів. Зокрема, у Херсоні ворог поцілив по навчальному закладу.

«Через російську агресію одна людина дістала поранення», – поінформував Прокудін.

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