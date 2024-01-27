Росіяни б'ють по житлових кварталах Херсонщини. Є постраждалі

Окупанти щодня завдають ударів по житлових кварталах населених пунктів. Зокрема, у Херсоні ворог поцілив по навчальному закладу.

«За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 340 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди», – повідомив Прокудін.

Протягом минулої доби росіяни 85 разів обстріляли Херсонську область. У Херсоні окупанти поцілили у навчальний заклад, — повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів по житлових кварталах області.

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