Прикордонники затримали ще 5 втікачів з України

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали чергових чоловіків, які намагались втекти з України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Рух невідомих зафіксували камери відеоспостереження. На перехоплення вирушив прикордонний наряд та затримав групу осіб поблизу придністровського сегмента українсько-молдовського кордону”, - йдеться у повідомленні.

Цього разу прикордонники затримали 5 осіб.

На затриманих склали адмінпротоколи, справи направили до суду.

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали громадянина Молдови, який намагався перетнути Дністер на гумовому човні.

Бійці Держприкордонслужби затримали чергового чоловіка, який намагався втекти до Молдови через Дністер. Прикордонники вчасно виявили плавця у гідрокостюмі й ластах: перехопили відчайдуха човном і витягли з крижаної води.

Бійці ДПСУ виявили чергову групу бажаючих втекти за кордон. “Десятеро чоловіків з різних регіонів України, зв’язавшись із організатором, “найняли” пором до Молдови. “Квиток” коштував $5000 з кожного.

Контррозвідка СБУ спільно із Національною поліцією України та Службою інформації та безпеки Республіки Молдова нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке діяло на користь Росії. Затримані незаконно переправляли українських чоловіків призовного віку за межі України.

Співробітники ДПСУ та СБУ викрили у Одеській області ще одну схему переправлення осіб за кордон. Житель Рівненщини шукав “клієнтів” через соцмережі, а його поплічник на автівці довозив їх до лісопосадки на кордоні з Молдовою та інформував про подальший піший маршрут до країни ЄС.