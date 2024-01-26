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РФ посилює кордони загонами прикордонної служби ФСБ, – розвідка

Сформовані підрозділи  планують розмістити на прикордонних ділянках у Брянській, Курській та Білгородській областях.

РФ посилює кордони загонами прикордонної служби ФСБ, – розвідка
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

У Росії формують загони з числа особового складу підрозділів прикордонної служби ФСБ, аби посилити укріплення  кордону.

Про таке інформує Головне управління розвідки МОУ.

За даними розвідки, сформовані підрозділи  планують розмістити на прикордонних ділянках у Брянській, Курській та Білгородській областях.

 Про такі наміри російської сторони українське ГУР дізналося із перехопленої телефонної розмови від 25 січня 2024 року між двома загарбниками, які проходять службу на території окупованої Абхазії.

 "У діалозі між кадровиком сухумського прикордонного загону капітаном юсібовим та прапорщиком зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчире, йдеться про формування списків для відправки на російсько-український кордон "на постоянку", – повідомили у ГУР .

 Також додали, що росіяни поскаржилися на безвихідь.

"Живем одним днем, перспектив нет ни у кого", – приречено  констатував прикордонник-фсб-шник юсібов", – розповіли українські розвідники.

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