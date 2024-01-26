На засіданні Ставки обговорили нарощення власного виробництва снарядів та дронів

Також Верхоний Головнокомандувач доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили Авдіївку, Куп’янськ, південь – усі найважливіші напрямки дій. Головкомандувач Залужний, командувачі Сирський, Тарнавський, Москальов, Гнатов та інші зробили детальні доповіді щодо ситуції на фронті.

Також на Ставці обговорили ситуацію зі снарядами. Зокрема, пошук нових контрактів, взаємодію з партнерами щодо ритмічності МТД, постійне нарощування власного виробництва.

Також йшлося про роботу над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування дронів.

Крім того, Верхоний Головнокомандувач заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору, і доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря.