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На засіданні Ставки обговорили нарощення власного виробництва снарядів та дронів

Також Верхоний Головнокомандувач доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря.

На засіданні Ставки обговорили нарощення власного виробництва снарядів та дронів
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили Авдіївку, Куп’янськ, південь – усі найважливіші напрямки дій. Головкомандувач Залужний, командувачі Сирський, Тарнавський, Москальов, Гнатов та інші зробили детальні доповіді щодо ситуції на фронті.

Також на Ставці обговорили ситуацію зі снарядами. Зокрема, пошук нових контрактів, взаємодію з партнерами щодо ритмічності МТД, постійне нарощування власного виробництва. 

Також йшлося про роботу над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування дронів. 

Крім того, Верхоний Головнокомандувач заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору, і доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря.

  • Нещодавно у НАТО підписали контракт на постачання 200 тисяч 155-мм артснарядів, частина з них – для України. Терміни виконання контракту – 24-36 місяців.
  • Країни Євросоюзу до кінця 2024 року виготовлять понад 1,3 млн снарядів, більшість з яких відправлять Україні як військову допомогу.
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