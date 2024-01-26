Арахамія пропонує розкрити дані про втрати: "Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші"
Арахамія пропонує розкрити дані про втрати: "Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші"
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія
Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія
ГУР: на борту Іл-76 мали перебувати російські VIP-персони, в останній момент вони не сіли на літак
ГУР: на борту Іл-76 мали перебувати російські VIP-персони, в останній момент вони не сіли на літак
Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри разом із іншими українцями
Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри разом із іншими українцями
Російська «Енігма» ХХІ сторіччя: як Telegram пов’язаний з Кремлем
Російська «Енігма» ХХІ сторіччя: як Telegram пов’язаний з Кремлем
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"
Стали відомі прізвища загиблих членів екіпажу російського ІЛ-76, – "Схеми"
ГоловнаСуспільствоВійна

Гендиректор МАГАТЕ відвідає окуповану Росією Запорізьку АЕС, а також Київ і Москву

На ЗАЕС відбудеться ще одна ротація експертів МАГАТЕ.

Гендиректор МАГАТЕ відвідає окуповану Росією Запорізьку АЕС, а також Київ і Москву
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі
Фото: EPA/UPG

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі планує відвідати Запорізьку АЕС.

Про це Гроссі сказав журналістам після засідання Радбезу ООН, передає "Укрінформ".

Очільник МАГАТЕ доповідав про ситуацію на окупованій росіянами українській атомній електростанції і повідомив про нову ротацію експертів Агентства.

"Ми збираємося провести чергову, 16-ту ротація персоналу, тож я їду з кількома експертами. Я поговорю з російським "керівництвом" станції, подивлюся, як розв’язують проблему з водою (для охолодження станції, – Ред.) після руйнування минулого літа Каховської дамби", - сказав Гроссі.

Крім того, він відвідає Київ і Москву, щоб обговорити питання безпеки АЕС.

Очільник МАГАТЕ хоче також уточнити довгострокові плани станції, які передбачають "спробу перезапустити один або кілька реакторів", адже "це питання має глибокі наслідки для ядерної безпеки".

Гроссі додав, що на ЗАЕС постійно виникає проблема втрати зовнішнього електроживлення, яке необхідне для охолодження реакторів.

  • Нещодавно МАГАТЕ заявило, що Росія замінувала Запорізьку АЕС. Міни по периметру станції, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об’єкта, які раніше були ідентифіковані екпертами місії та вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. 
  • Українська розвідка наголосила, що окупаційні війська Росії перетворили ЗАЕС на військовий об'єкт і загроза на станції буде зберігатися доти, поки окупанти контролюють територію.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies