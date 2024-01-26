Гендиректор МАГАТЕ відвідає окуповану Росією Запорізьку АЕС, а також Київ і Москву

На ЗАЕС відбудеться ще одна ротація експертів МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі планує відвідати Запорізьку АЕС.

Про це Гроссі сказав журналістам після засідання Радбезу ООН, передає "Укрінформ".

Очільник МАГАТЕ доповідав про ситуацію на окупованій росіянами українській атомній електростанції і повідомив про нову ротацію експертів Агентства.

"Ми збираємося провести чергову, 16-ту ротація персоналу, тож я їду з кількома експертами. Я поговорю з російським "керівництвом" станції, подивлюся, як розв’язують проблему з водою (для охолодження станції, – Ред.) після руйнування минулого літа Каховської дамби", - сказав Гроссі.

Крім того, він відвідає Київ і Москву, щоб обговорити питання безпеки АЕС.

Очільник МАГАТЕ хоче також уточнити довгострокові плани станції, які передбачають "спробу перезапустити один або кілька реакторів", адже "це питання має глибокі наслідки для ядерної безпеки".

Гроссі додав, що на ЗАЕС постійно виникає проблема втрати зовнішнього електроживлення, яке необхідне для охолодження реакторів.