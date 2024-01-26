Гендиректор МАГАТЕ відвідає окуповану Росією Запорізьку АЕС, а також Київ і Москву

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі планує відвідати Запорізьку АЕС.
Про це Гроссі сказав журналістам після засідання Радбезу ООН, передає "Укрінформ".
Очільник МАГАТЕ доповідав про ситуацію на окупованій росіянами українській атомній електростанції і повідомив про нову ротацію експертів Агентства.
"Ми збираємося провести чергову, 16-ту ротація персоналу, тож я їду з кількома експертами. Я поговорю з російським "керівництвом" станції, подивлюся, як розв’язують проблему з водою (для охолодження станції, – Ред.) після руйнування минулого літа Каховської дамби", - сказав Гроссі.
Крім того, він відвідає Київ і Москву, щоб обговорити питання безпеки АЕС.
Очільник МАГАТЕ хоче також уточнити довгострокові плани станції, які передбачають "спробу перезапустити один або кілька реакторів", адже "це питання має глибокі наслідки для ядерної безпеки".
Гроссі додав, що на ЗАЕС постійно виникає проблема втрати зовнішнього електроживлення, яке необхідне для охолодження реакторів.
- Нещодавно МАГАТЕ заявило, що Росія замінувала Запорізьку АЕС. Міни по периметру станції, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об’єкта, які раніше були ідентифіковані екпертами місії та вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці.
- Українська розвідка наголосила, що окупаційні війська Росії перетворили ЗАЕС на військовий об'єкт і загроза на станції буде зберігатися доти, поки окупанти контролюють територію.