Окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військовий об'єкт, — ГУР

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував заяву Міжнародного агентства з атомної енергії про мінування території АЕС.

Він заявив в ефірі телемарафону, що окупаційні війська Росії перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військовий об'єкт і загроза на ЗАЕС буде зберігатися доки окупанти контролюють територіяю станції.

"Ще минулого року ГУР Міноборони оприлюднювало карти мінно-вибухових загороджень, які росіяни зробили навколо периметру Запорізької АЕС і всередині самої станції. Тоді експерти МАГАТЕ не підтверджували ці факти або не коментували ситуацію, або не звертали увагу на ті ділянки, де такі речі були", — наголосив Юсов.

Юсов підкреслив, що ймовірно перед комісіями МАГАТЕ війська РФ переміщують засоби і сили. Зокрема, мова йде про міни і особовий склад.

Преставник ГУР додає, що загроза для ЗАЕС буде зберігатися весь час, поки станція під контролем терористів.

"Лише повернення станції під український контроль дозволить відновити дотримання стандартів міжнародного атомного права і безпеку об'єкта", — додав Юсов.

Вчора стало відомо, що російські окупанти знову замінували ЗАЕС. Також експерти МАГАТЕ повідомили, що ЗАЕС знову втрачала резервне джерело живлення реакторних установок на вісім годин цього тижня.

Раніше повідомлялося, що окупанти не пускають у частину залів на Запорізькій АЕС експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Вперше їх не допустили до реакторної зали енергоблока, який перебував у холодній зупинці.

Також експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на Запорізькій АЕС, стверджують, що російська армія використовує ЗАЕС як вогневу позицію для розміщення РСЗВ та обстрілів українських територій.