Російські війська зосередили увагу на інший напрямок фронту на півдні України

Російські війська зменшили обстріли у Херсонській області та перекинулися на Миколаївщину. Там за останні кілька днів активізувалися атаки безпілотниками.

Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, — пише "24 канал".

Російські війська обстрілюють акваторію лиману та завдають ударів по житлових кварталах. За словами речниці ворог активно використовує дрони, зокрема FPV, та скидає з них осколкові боєприпаси.

"Ворог дещо перемкнувся на інший напрямок. Цієї ночі обстрілювали Очаків. Там вони намагаються тримати контроль над Дніпровсько-Бузьким лиманом, щоб не поновили судноплавство з миколаївських портів", – розповіла речниця.