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Російські війська зосередили увагу на інший напрямок фронту на півдні України

Росіяни перекинулись на Миколаївську область.

Російські війська зосередили увагу на інший напрямок фронту на півдні України
Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Російські війська зменшили обстріли у Херсонській області та перекинулися на Миколаївщину. Там за останні кілька днів активізувалися атаки безпілотниками.

Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, — пише "24 канал".

Російські війська обстрілюють акваторію лиману та завдають ударів по  житлових кварталах. За словами речниці ворог активно використовує дрони, зокрема FPV, та скидає з них осколкові боєприпаси. 

"Ворог дещо перемкнувся на інший напрямок. Цієї ночі обстрілювали Очаків. Там вони намагаються тримати контроль над Дніпровсько-Бузьким лиманом, щоб не поновили судноплавство з миколаївських портів", –  розповіла речниця.

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