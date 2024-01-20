Окупаційні війська продовжують знищувати населені пункти Донеччини

Російська армія не перестає завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Лише за останню добу ворог 12 разів обстріляв територію регіону.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Мар'їнській громаді росіяни обстріляли Красногорівку і Єлизаветівку. По Новогродівці вони випустили 3 ракети — поранили двох людей, пошкодили 33 приватних будинків та адмінбудівлю.

У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Ямполі, обстріляні Торське і Зарічне. У Костянтинівській громаді під вогнем околиці Неліпівки і Білої Гори.

Фото: Вадим Філашкін

У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків: по 2 у Торецьку і Щербинівці, 1 у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджені приватний будинок і промислова споруда. У Сіверську знищено будинок, ще 3 пошкоджено.

Як повідомив Філашкін, за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 214 людей, у тому числі 46 дітей.