Окупаційні війська завдали артилерійських ударів по Куп'янську, — ОВА

Надранок 20 січня окупанти обстріляли з артилерії місто Куп'янськ. Також під обстрілами опинилися 15 населених пунктів Харківщини.

Про це повідомив голова Харсківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 05:00 стався ворожий обстріл м. Куп'янськ. Попередньо – окупанти били з артилерії. Пошкоджено житловий будинок. На даху виявили снаряд, який не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила", — ідеться у повідомленні.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів області, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області.