Печерський суд відправив бізнесмена Мазепу під варту з можливістю внесення застави

Суд вирішив, що Мазепа може вийти під заставу в 349,7 млн гривень.

Печерський райсуд Києва обрав бізнесменові Ігорю Мазепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 лютого.

Про це повідомляє Суспільне.

Також суд вирішив, що Мазепа може вийти під заставу в 349,7 млн гривень.

На початку засідання прокурорка Вікторія Редько подала клопотання щодо визнання міністерства економіки потерпілим у цій справі.

Водночас, адвокат Мазепи Тарас Пошиванюк подав клопотання про відеотрансляцію засідання. Він аргументував це тим, що справа викликала "велику суспільну цікавість".

Втім, суддя відмовив у задоволенні цього клопотання.

Також захист подав клопотання про відвід прокурора, але суддя відмовив у цьому, а також відмовився оголосити перерву, щоб адвокати отримали час на ознайомлення з матеріалами справи.

У коментарі Суспільному Мазепа зазначив, що слідство інкримінує йому "незаконну купівлю, буквально, до 2 га землі на суму 7 млн грн, з 3 тисяч га, які існують на цій так званій дамбі".

"Це крапля в морі. Навіть якщо припустити, що хтось скоїв злочин, якісь державні органи або як в цьому випадку стверджують, що це мій злочин, це не має ніякого відношення до застави 700 млн грн, які вони просять, або взяти під варту. Тому я роблю висновок, що тут "чимось пахне", — сказав бізнесмен, і додав, що провадженню 10 років, воно зареєстроване у 2014 році.

При цьому лише в останні 1,5 місяці провадження почало активно "педалюватися", коли його сусіди на цих земельних ділянках "пішли у тюрму".

Адвокат Тарас Пошиванюк зауважив, що Мазепі інкримінують “воровську статтю” - ст. 255 ККУ (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Також адвокати Мазепи заявили відвід судді, це клопотання розглядатиме інший суддя.

У Печерському суді також почали обирати запобіжний захід Юрію Мазепі - брату Ігоря Мазепи. Його адвокати також просили перерву на ознайомлення з матеріалами справи і заявили про відвід прокурора.

Хто такий Ігор Мазепа і що йому інкримінують

Ігор Олександрович Мазепа (народився у Києві 2 серпня 1976 р.) – український бізнесмен та громадський діяч. Є засновником та генеральним директором інвестиційної компанії Concorde Capital. Ігор Мазепа входив до складу наглядової ради ПАТ "Укрсоцбанк" з 10 листопада 2016 року по 14 серпня 2018 року. Мазепа є інвестором у мережу клінік "Добробут", котеджне містечко Goodlife Park (саме воно розташоване поблизу ГЕС) і комплексу Shelest, у магазин MakeUp, бурштиновий бізнес і криворізький цементний завод.

18 січня на об'єктах Cocorde Capital почалися обшуки. У компанії стверджують, що слідчі дії відбувалися без ухвали суду, в бізнес-центрі вибили двері. "Забирають усі документи, що не стосуються справи, а пов'язані з усіма напрямами бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах", – йшлося в коментарі Concorde Capital.

Самого Ігоря Мазепу того ж дня затримали на україно-польському кордоні, на переході Шегині. Компанія заявила, що він раніше часто виїжджав за кордон у робочих і волонтерських справах, а про нинішній виїзд повідомив слідчих і правоохоронні органи, оскільки нібито мав відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі.

Окрім Мазепи і його брата затримали ще двох учасників схеми. За даними слідства, засновник інвестиційної компанії, його брат та інші учасники злочинної організації, використовуючи корупційні зв’язки у державних органах, незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

Ще в липні 2023 Офіс генерального прокурора і ДБР повідомили, що викрили керівників та учасників злочинної організації, які завдяки корупційним зв'язкам у державних органах заволоділи землями із дамбами Київської ГЕС. За даними слідства, у складі організації діяли "відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їх помічники, юристи, архітектори, землевпорядники та інші кваліфіковані спеціалісти". Учасники оборудки використали прогалини в правовому статусі ділянок. Землі оформлювали як сільгосппризначення, що дозволяло виділяти їх громадянам України. Інші учасники підшукували через соціальні мережі "підставних осіб", які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище.

29 листопада 2023 викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів. Мазепі ж підозру оголосили лише в січні. Concord Capital пов'язує справу проти її засновника із тим, що він протидіяв тиску правоохоронців на бізнес.