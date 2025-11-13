Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Дві фігурантки операції «Мідас» вийшли під заставу

Кошти за них внесла нова фірма з капіталом у тисячу гривень.

Дві фігурантки операції «Мідас» вийшли під заставу
Леся Устименко і Людмила Зоріна

За двох підозрюваних у справі про розкрадання коштів у державній компанії «Енергоатом» внесли застави — повідомляють «Радіо Свобода» і проєкт «Схеми».

За Лесю Устименко сплатили 25 мільйонів гривень, а за Людмилу Зоріну — 12 мільйонів. Обидві фігурантки проходять у справі НАБУ під кодовою назвою «Операція Мідас».

Як з’ясували журналісти «Схем», 37 мільйонів гривень застави за підозрюваних внесло ТОВ «Вангар» — новостворене підприємство зі статутним капіталом у тисячу гривень.

«Схеми» встановили, що фірма зареєстрована у Києві в травні 2025 року, не має у власності нерухомості чи транспорту, а її основний вид діяльності — «виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі».

Журналісти намагалися зв’язатися з директором і бенефіціаром компанії Анатолієм Соболем, але не змогли. Жінка, яка записана як його дружина, по телефону сказала, що «не знає такого чоловіка», а син власника, вислухавши запитання щодо застав, заявив, що «не розуміє, про кого йдеться», і кинув слухавку.

За даними адвоката Зоріної, підозрювана має вийти із СІЗО 14 листопада. Її зобов’язали носити електронний браслет і здати паспорти для виїзду за кордон.

  • Детальніше про розслідування читайте у матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
  • Наразі підозри отримали бізнесмен, за даними журналістів, це Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка, коли той очолював Міненерго, Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.
  • Також підозру отримав колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов.
Теми: ,
