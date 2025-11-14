Україна запустила дрон-перехоплювач «шахедів» у серійне виробництво

Український дрон-перехоплювач «шахедів» запустили у серійне виробництво в Україні.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Технологію передали трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії.

«Octopus» — саме українська технологія перехоплення «шахедів», розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах. Таким чином запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба», - розповів міністр.