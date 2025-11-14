Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Україна запустила дрон-перехоплювач «шахедів» у серійне виробництво

Технологію передали трьом першим виробникам, ще 11 готують виробничі лінії.

Україна запустила дрон-перехоплювач «шахедів» у серійне виробництво
Володимри Зеленський і Кір Стармер оглядають дрон Octopus
Фото: скриншот відео

Український дрон-перехоплювач «шахедів» запустили у серійне виробництво в Україні. 

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Технологію передали трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії.

«Octopus» — саме українська технологія перехоплення «шахедів», розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах. Таким чином запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба», - розповів міністр.

  • Минулого місяця Володимир Зеленський повідомляв, що Британія вироблятиме український дрон-перехоплювач Octopus для подальшого тестування в Україні.
Теми: , ,
﻿
