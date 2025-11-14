База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Мінгромад: із прифронтових територій евакуювали майже 127 тисяч людей

Найбільше – із Донеччини, Дніпропетровщини і Сумщини.

Мінгромад: із прифронтових територій евакуювали майже 127 тисяч людей
евакуація через Павлоград на Дніпроперовщині
Фото: надано Павлоград Карітас України

Починаючи від 1 червня до 14 листопада вдалося евакуювати майже 127 тисяч людей, серед них понад 15 тисяч дітей і понад 4 тисячі осіб з обмеженою мобільністю.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Ситуація в регіонах така:

  • Донецька область: евакуювали понад 86,7 тис. осіб, з них майже 9,6 тис. дітей і понад 600 маломобільних людей.
  • Дніпропетровська область: близько 25,4 тис. осіб, з них понад 4,5 тис. дітей і майже 950 маломобільних людей.
  • Сумська область: понад 4,1 тис. евакуйованих, серед них майже 370 дітей і понад 700 маломобільних людей.
  • Херсонська область: понад 3,5 тис. осіб, з них майже 350 дітей і понад 230 маломобільних людей.
  • Харківська область: понад 5,7 тис. евакуйованих, із них майже 440 дітей і більше 1,6 тис. маломобільних людей.
  • Запорізька область: понад 1 тис. людей, з них більш як 160 дітей і майже 20 маломобільних осіб.

За інформацією Мінгромад, в Україні працюють 20 транзитних центрів. Найбільше — у Дніпропетровській області (вісім центрів у Дніпрі, Павлограді, Степовому та Волоському).

П’ять центрів діють у Сумській області, два — у Харківській, три — на Волині, по одному — у Миколаєві та Запоріжжі.

Після транзитних центрів переселенців приймають у 1 111 місцях тимчасового перебування, які забезпечують понад 80,5 тис. ліжко-місць. Вільними залишаються більш як 7,7 тис.

Для осіб з інвалідністю передбачили понад 3,5 тис. спеціально обладнаних місць, із яких 76 наразі вільні.

Найбільше МТП у таких областях:

  • Дніпропетровська — 135,
  • Закарпатська — 111,
  • Харківська — 78,
  • Кіровоградська — 77,
  • Львівська — 68,
  • Полтавська — 64,
  • Чернівецька — 63,
  • Вінницька та Івано-Франківська — по 60,
  • Рівненська — 58,
  • Хмельницька — 57.
