Ворог уразив важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі, знеструмлена значна частина Чернігівщини

Ворог уразив важливий енергооб'єкт у Чернігівській області.
Про це вдень 15 листопада повідомило “Чернігівобленерго”.
“Шановні споживачі! Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлена значна частина області”, – йдеться в повідомленні.
Громадян просять зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.
- Росіяни двічі за минулу добу атакували Семенівку на Чернігівщині. Під обстріли РФ потрапив і Корюківський район.