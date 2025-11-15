Ворог уразив важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі, знеструмлена значна частина Чернігівщини

Громадян просять зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

“Шановні споживачі! Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлена значна частина області”, – йдеться в повідомленні.

Про це вдень 15 листопада повідомило “Чернігівобленерго”.

Ворог уразив важливий енергооб'єкт у Чернігівській області.

