Ворог уразив важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі, знеструмлена значна частина Чернігівщини

Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація.

Ворог уразив важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі, знеструмлена значна частина Чернігівщини
Фото: Чернігівобленерго

Ворог уразив важливий енергооб'єкт у Чернігівській області. 

Про це вдень 15 листопада повідомило “Чернігівобленерго”. 

“Шановні споживачі! Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлена значна частина області”, – йдеться в повідомленні. 

Громадян просять зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

  • Росіяни двічі за минулу добу атакували Семенівку на Чернігівщині. Під обстріли РФ потрапив і Корюківський район.
