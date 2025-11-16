Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЗМІ: біля узбережжя США перекинувся човен з мігрантами, щонайменше чотверо загиблих

Пошукова операція триває.

ЗМІ: біля узбережжя США перекинувся човен з мігрантами, щонайменше чотверо загиблих
Човен стоїть на березі Аравійського моря, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Поблизу Сан-Дієго, штат Каліфорнія США, у штормовому морі перекинувся дерев’яний човен, який, за попередніми даними, перевозив мігрантів до США. Щонайменше чотири людини загинули. 

Про це повідомляє DW із посиланням на Берегову охорону США.

Інцидент стався пізно ввечері 15 листопада біля пляжу Імперіал-Біч. Прикордонний патруль першим помітив човен, після чого на місце вирушили рятувальні служби.

"Наші екіпажі та партнери негайно відреагували, але цей випадок демонструє серйозні ризики для людей, які намагаються потрапити до США морем на нестабільних суднах", — заявив командир сектору Сан-Дієго Роберт Такер.

Сильний шторм, який накрив південну Каліфорнію у вихідні та спричинив попередження про можливі повені, ймовірно, і став причиною аварії.

Незадовго до опівночі на пляжі знайшли шістьох людей: одна людина вже була мертвою, чотирьох доставили до лікарні, ще одну передали Департаменту внутрішньої безпеки. Приблизно через дві години рятувальники отримали сигнал про людей у воді біля пірса Імперіал-Біч — у океані виявили ще трьох загиблих.

Пошукова операція триває — влада встановлює, скільки людей загалом перебувало на човні.
