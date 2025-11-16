Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Унаслідок удару російського дрона на Дніпропетровщині є жертви

Один цивільний загинув, ще один — поранений.

Фото: поліція Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині через атаку російського безпілотника один цивільний загинув, ще один — постраждав.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

"Один загиблий та один поранений, пошкоджені будинки: поліція фіксує наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини. Російські війська продовжують завдавати ударів по прифронтових районах Дніпропетровщини", — ідеться у повідомленні.

Минулої доби по населених пунктах росіяни били FPV-дронами, артилерією та КАБами, застосовували БпЛА.

У Синельниківському районі ворог застосував FPV-дрон по Миколаївській громаді. Через ворожий удар загинув 41-річний чоловік. 

У Васильківській та Покровській громаді через російську атаку пошкоджено понад 15 приватних будинків, автомобіль, гаражі та господарські споруди.

Павлоград: унаслідок ворожого удару постраждав 51-річний чоловік, його госпіталізували. 

Пошкоджено об’єкт інфраструктури, приватний будинок, магазин та автомобіль. У розташованому поруч будинку вибило вікна. Для прийому заяв від постраждалих поряд з місцем атаки розгорнуто мобільний пункт поліції.

Нікопольський район: ворог завдав понад 70 ударів по Нікополю, Марганцю, селах Мирівської, Марганецької, Червоногригорівської та Покровської сільської громади.

Слідчі зафіксували пошкодження приватних осель, господарських споруд, транспортних засобів, комунального підприємства, навчального закладу, двох АЗС. 

16 листопада після опівночі та з 5-ї ранку окупанти поновили свої атаки.

На місцях російських атак слідчо-оперативні групи поліції вилучили уламки ворожих снарядів та задокументували наслідки обстрілів.  

Відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
