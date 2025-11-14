Ворог атакував дронами та з артилерії чотири райони Дніпропетровщини

Нікопольський, Синельниківський, Криворізький та Павлоградський райони Дніпропетровщини опинилися під ворожими обстрілами, є пошкодження і руйнування.
Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
По Нікопольщині росіяни атакували з артилерії та FPV-дронами райцентр, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську та Мирівську громади. Пошкоджені приватний будинок та автівка.
На Синельниківщині потерпали Покровська і Петропавлівська громади. Ворог застосував КАБи і БпЛА. Дві приватні оселі знищені, ще 38 – понівечені. Зачепило лінії електропередач.
По Криворіжжю, а саме Зеленодольській громаді, противник поцілив FPV-дроном. Побитий легковик.
Безпілотниками російська армія атакувала Павлоградський район. Там пошкоджена інфраструктура.
- 13 листопада російська окупаційна армія поранила у Дніпропетровській області трьох мирних мешканців.