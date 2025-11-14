База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував дронами та з артилерії чотири райони Дніпропетровщини

Пошкоджені лінії електропередач, приватні оселі 

Ворог атакував дронами та з артилерії чотири райони Дніпропетровщини
наслідки російських обстрілів
Фото: Владислав Гайваненко, Дніпропетровська ОВА

Нікопольський, Синельниківський, Криворізький та Павлоградський райони Дніпропетровщини опинилися під ворожими обстрілами, є пошкодження і руйнування.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

По Нікопольщині росіяни атакували з артилерії та FPV-дронами райцентр, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську та Мирівську громади. Пошкоджені приватний будинок та автівка. 

На Синельниківщині потерпали Покровська і Петропавлівська громади. Ворог застосував КАБи і БпЛА. Дві приватні оселі знищені, ще 38 – понівечені. Зачепило лінії електропередач. 

По Криворіжжю, а саме Зеленодольській громаді, противник поцілив FPV-дроном. Побитий легковик.

Безпілотниками російська армія атакувала Павлоградський район. Там пошкоджена інфраструктура.
