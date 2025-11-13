Росіяни поранили трьох цивільних на Дніпропетровщині

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 13 листопада 2025 року

Сьогодні, 13 листопада, російська окупаційна армія поранила у Дніпропетровській області трьох мирних мешканців.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

“FPV-дроном противник влучив по Покровській громаді. Постраждали троє людей – жінка і двоє чоловіків. Потрощена машина”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, Васильківську громаду на Синельниківщині армія РФ атакувала безпілотниками. Внаслідок цього виникли пожежі, понівечені інфраструктура та підприємство. Також зруйновані 2 приватні будинки, ще 13 – пошкоджені, знищені та побиті господарські споруди, автомобіль.

У Нікопольському районі російські військові атакували безпілотниками та артилерією райцентр, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську, Покровську громади.

Внаслідок атак загарбників зайнявся приватний будинок, ще два – побиті, пошкоджене фермерське господарство, де загинули свійські тварини.