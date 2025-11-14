Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони зупинили спробу наступу російських військ на Олександрівському напрямку

Ворог задіяв бронетехніку.

Сили оборони зупинили спробу наступу російських військ на Олександрівському напрямку
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: 21 ОМБР

Уранці 14 листопада на Олександрівському напрямку ворог здійснив спробу наступу, задіявши для підтримки піхотних атак близько двох десятків різної бронетехніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Сили оборони України виявили ворожу бронетехніку попри складні погодні умови. У ході комплексного вогневого ураження українські захисники знищили два танки та чотири бойових броньованих машини.

Ще один танк та дві інших бронемашини – пошкоджено.

Окрім того, ліквідовано 3 та поранено 5 ворожих штурмовиків.

Втрати ворога уточнюються.
Теми: ,
﻿
