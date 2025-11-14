Сили оборони зупинили спробу наступу російських військ на Олександрівському напрямку

Уранці 14 листопада на Олександрівському напрямку ворог здійснив спробу наступу, задіявши для підтримки піхотних атак близько двох десятків різної бронетехніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони України виявили ворожу бронетехніку попри складні погодні умови. У ході комплексного вогневого ураження українські захисники знищили два танки та чотири бойових броньованих машини.

Ще один танк та дві інших бронемашини – пошкоджено.

Окрім того, ліквідовано 3 та поранено 5 ворожих штурмовиків.

Втрати ворога уточнюються.