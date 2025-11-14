На Покровському та Очеретинському напрямках українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат, — Сирський

Ворог не припиняє спроби прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків для розширення зони контролю.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочу нараду з командирами підрозділів, які ведуть бойові дії на Покровському й Очеретинському напрямках, зокрема в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про це генерал Сирський повідомив у Фейсбук.

Під час наради командири доповіли про оперативну обстановку у своїх смугах відповідальності.

"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки в смугах відповідальності. Противник не полишає спроб прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю. З огляду на це напрацювали комплекс заходів щодо протидії планам ворога", — ідеться у повідомленні.

Особливу увагу приділили питанням сталої логістики підрозділів Сил оборони, а також протидії використанню російськими військами FPV-дронів, розвідувальних БпЛА, артилерії та мінометів. Було узгоджено додаткові варіанти дій на випадок зміни ситуації на полі бою.

Сирський наголосив, що на Покровському та Очеретинському напрямках українські воїни продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі й техніці, ефективно локалізуючи пересування російських підрозділів.

За його словами, командири ухвалюють рішення з обов’язковим урахуванням необхідності збереження життя та здоров’я особового складу.