База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоВійна

На Покровському та Очеретинському напрямках українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат, — Сирський

Ворог не припиняє спроби прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків для розширення зони контролю.

На Покровському та Очеретинському напрямках українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат, — Сирський
Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочу нараду з командирами підрозділів, які ведуть бойові дії на Покровському й Очеретинському напрямках, зокрема в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про це генерал Сирський повідомив у Фейсбук.

Під час наради командири доповіли про оперативну обстановку у своїх смугах відповідальності. 

"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки в смугах відповідальності. Противник не полишає спроб прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю. З огляду на це напрацювали комплекс заходів щодо протидії планам ворога", — ідеться у повідомленні.

Особливу увагу приділили питанням сталої логістики підрозділів Сил оборони, а також протидії використанню російськими військами FPV-дронів, розвідувальних БпЛА, артилерії та мінометів. Було узгоджено додаткові варіанти дій на випадок зміни ситуації на полі бою.

Сирський наголосив, що на Покровському та Очеретинському напрямках українські воїни продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі й техніці, ефективно локалізуючи пересування російських підрозділів. 

За його словами, командири ухвалюють рішення з обов’язковим урахуванням необхідності збереження життя та здоров’я особового складу.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 64 атаки на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 41 атаку, бої тривають.
