Апеляція залишила під арештом заступницю гендиректора «Атоменергомашу»

Також посадовия може внести 4 млн грн застави.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 14 листопада залишила під вартою заступницю генерального директора «Атоменергомашу» - філії «Енергоатому».

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Раніше слідча колегія ВАКС обрала посадовиці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 4 млн грн.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що прокурор наполягав на збереженні чинного запобіжного заходу, і суд погодився з цими аргументами.

За рішенням ВАКС, ухваленим 5 листопада, підозрювана може вийти з-під варти після внесення застави у розмірі 4 мільйони гривень.