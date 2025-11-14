База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСуспільствоПодії

Апеляція залишила під арештом заступницю гендиректора «Атоменергомашу»

Також посадовия може внести 4 млн грн застави.

Апеляція залишила під арештом заступницю гендиректора «Атоменергомашу»
Енергоатом
Фото: Пресслужба Енергоатома

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 14 листопада залишила під вартою заступницю генерального директора «Атоменергомашу» - філії «Енергоатому».

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Раніше слідча колегія ВАКС обрала посадовиці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 4 млн грн.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що прокурор наполягав на збереженні чинного запобіжного заходу, і суд погодився з цими аргументами.

За рішенням ВАКС, ухваленим 5 листопада, підозрювана може вийти з-під варти після внесення застави у розмірі 4 мільйони гривень.

  • За даними слідства, посадовиця прохала від представника приватного товариства щомісячні «відсотки» за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань. Сума «винагороди» становила від 10% до 15% від вартості робіт.
  • У червні-листопаді 2025 року службовиця отримала хабар на загальну суму близько 1,67 млн грн (еквівалент 40 200 дол. США). Загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 млн грн.
Теми: , ,
﻿
