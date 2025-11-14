Апеляція залишила під арештом заступницю гендиректора «Атоменергомашу»

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 14 листопада залишила під вартою заступницю генерального директора «Атоменергомашу» - філії «Енергоатому».
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Раніше слідча колегія ВАКС обрала посадовиці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 4 млн грн.
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що прокурор наполягав на збереженні чинного запобіжного заходу, і суд погодився з цими аргументами.
За рішенням ВАКС, ухваленим 5 листопада, підозрювана може вийти з-під варти після внесення застави у розмірі 4 мільйони гривень.
- За даними слідства, посадовиця прохала від представника приватного товариства щомісячні «відсотки» за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань. Сума «винагороди» становила від 10% до 15% від вартості робіт.
- У червні-листопаді 2025 року службовиця отримала хабар на загальну суму близько 1,67 млн грн (еквівалент 40 200 дол. США). Загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 млн грн.