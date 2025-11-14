База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Укренерго: Росія спрямувала по українській енергетиці понад 150 ракет та 2000 дронів

Ціллю росіяни стали українські об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також – газова інфраструктура.

Фото: скріншот відео "Укренерго"

Росія за чотири масовані обстріли спрямувала по українській енергетиці понад 150 ракет різних типів та більше 2000 безпілотників. 

Про це повідомляє "Укренерго".

"Більш, ніж півтори сотні ракет різних типів та понад дві тисячі ударних дронів. Таку кількість засобів ураження спрямувала на українську критичну інфраструктуру росія в чотирьох масованих атаках у жовтні та на початку листопада. Під прицілом ворога були об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також – газова інфраструктура", — зазначають в "Укренерго".

Голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко наголошує, що Росія, сповідуючи тактику "випаленої землі" на фронті, вирішила її реалізувати й у своїх атаках на українську енергосистему. 

"Електростанції, високовольтні підстанції та об’єкти розподільчої мережі – стали мішенями для російських ударів. При цьому, кількість засобів ураження, випущених на кожну конкретну ціль, справді величезна. Після кожної атаки, як тільки дозволяє безпекова ситуація, енергетики одразу беруться до роботи та усувають наслідки пошкоджень. І я безмежно вдячний всьому персоналу підстанційних працівників, лінійних бригад та ремонтників "Укренерго", які з неймовірною самовіддачею, практично цілодобово, здійснюють відновлювальні роботи після кожної з атак. Завдяки цьому – світло зараз є там, де ворог розраховував бачити тільки темряву", – зазначив голова Правління.

В енергокомпанії наголошують, що завдяки досвіду і неймовірній самовіддачі українських енергетиків, міжнародній підтримці обладнанням і матеріалами та будівництву антидронових укриттів на ключових енергооб’єктах, зараз тримається українська енергосистема. 

"Вдячні кожному і кожній, хто задіяний у відновлювальних роботах. Безмежно цінуємо всіх, хто надає підтримку і зміцнює захист", — підкреслюють в "Укренерго".
